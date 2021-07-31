Покупатели поддельных сертификатов о вакцинации начали сталкиваться с шантажом

О новой схеме мошенничества в России пишет газета «Коммерсантъ». Как правило, злоумышленники сообщают купившим поддельный сертификат об аресте врача, который выдал им документ и предлагают удалить переписку с персональными данными клиента, которые якобы остались в почте у задержанного. Для этого гражданин должен перевести на банковскую карту 50 тысяч рублей. По данным экспертов, сейчас наблюдается всплеск подобных случаев. Ранее «Русская служба BBC» писала, что с начала года в интернете появились тысячи объявлений о продаже поддельных справок о вакцинации и отрицательных ПЦР тестов.