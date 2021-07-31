Венедиктов: 146 тысяч человек приняло участие в тесте электронного голосования за прошедшие сутки

146 тысяч человек приняло участие в тесте электронного голосования за прошедшие сутки. Об этом сообщил в прямом эфире радиостанции «Эхо Москвы» зампредседателя Общественной палаты, главный редактор радиостанции «Эхо Москвы» Алексей Венедиктов.

«146 тысяч взяло бюллетень. По первому вопросу проголосовало 142 тысячи, 4 – не проголосовало, по второму вопросу – 143 тысячи. То есть 3 тысячи взяло, посмотрело и не проголосовало, «унесли бюллетень». Явка 97-98 процентов», — сказал он.

А.Венедиктов отметил, что согласно промежуточным итогам голосования по вопросу отдельных профессиональных групп, подлежащий обязательной вакцинации, лидируют депутаты.

«На первом месте как обязательная профессиональная группа – это депутаты, на втором месте медицинские работники и персонал медицинских организаций – 60 тысяч и на 3 месте чиновники федеральных органов власти на территории Москвы – 59 тысяч. Это рейтинговое голосование», — заключил он.

В Москве накануне стартовало тестовое электронное голосование. Горожанам предложили ответить на вопросы, связанные с обязательной вакцинацией специалистов, работающих с людьми, а также развитием транспортной системы. Параллельно с голосованием системы тестировали хакеры. Тому, кто сможет найти уязвимое место будет вручено денежное вознаграждение в размере 2 миллионов рублей. Кроме того, специалисты намерены проанализировать все хакерские атаки по завершении испытаний. Это необходимо для того, чтобы учесть все недостатки системы на предстоящих выборах в Государственную Думу.

Проголосовать может любой совершеннолетний москвич, имеющий полную учетную запись на портале mos.ru. Голосование началось 30 июля в 8 утра и продлится до 8 вечера сегодняшнего дня.