В столичном метро начали тестировать оплату проезда с помощью технологии распознавания лица

Желающие принять участие в эксперименте могут оставить заявку на сайте московской подземки.

Технологию сканирования лица для оплаты проезда — FacePay — запустили пока только на Филевской, «голубой», линии метро. В вестибюлях никаких объявлений о проведении эксперимента нет — только правила поведения в подземке и коронавирусные предупреждения. На станциях камеры для распознавания уже установлены на каждом турникете на входе и выходе. Но не у каждого на полу наклеен специальный знак — черный круг с изображением человека и надпись «оплата по биометрии». На него нужно встать, чтобы камера правильно просканировала лицо. На Смоленской такие знаки есть у трех из шести турникетов. На других станциях — пока только по одному. На станции Киевская, где пересекаются несколько линий метро, для пассажиров система пока не работает. Но с помощью биометрии могут проходить сотрудники метро, рассказал «Эху Москвы» один из них. Люди на черные знаки на полу внимания не обращают, проходят мимо. За время наблюдения ни у кого из пассажиров вопросов о том, как пользоваться этой системой, не возникло. Отмечу, что не на всех станциях в зоне прохода есть сотрудники метрополитена, у которых можно было бы спросить. Если обратиться к кассирам, они отправят за подробностями на сайт подземки.

Проезд с помощью биометрии будет оплачиваться по действующему тарифу с банковской карты участника эксперимента.