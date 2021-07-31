Сайт расследовательского Центра «Досье» заблокирован в России

На этом ресурсе было опубликовано, в том числе, расследование о гибели российских журналистов Орхана Джемаля, Александра Расторгуева и Кирилла Радченко в ЦАР. О решении суда, который заблокировал ресурс, представители центра сообщили накануне. При этом, по их словам, никаких уведомлений они не получали. Между тем, сегодня исполняется три года со дня убийства журналистов. За это время, как рассказала «Эху», вдова Джемаля Ирина Гордиенко, следствие так и не назвало виновных. Результаты работы по этому делу не предоставлены.

По официальной версии российские граждане были убиты в ЦАР группой боевиков с целью ограбления.

