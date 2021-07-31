Новые задержания сторонников партии «Другая Россия Эдуарда Лимонова»

В отдел полиции Барнаула доставили трех человек, которые попытались развернуть плакат на одной из центральных площадей с надписью «Есть такая партия», пишет интернет-издание «Медиазона». Активистов задерживают в разных городах уже несколько дней с тех пор, как они назначили на 31 июля свою акцию. Ее проводят в том числе из-за того, что министерство юстиции в очередной раз отказалось зарегистрировать партию.