В России по итогам июля от коронавируса скончались больше заболевших, чем за предыдущие месяцы с начала пандемии

За июль заболевание унесло более 23 тысяч жизней. Это почти в два раза больше, чем в июне, когда скончалось немногим менее 14 тысяч россиян. На 70 процентов выросло и количество заражений. Летальность при этом почти не изменилась, оставаясь на уровне трех с небольшим процентов, а вот за все время пандемии она немного выросла. Предыдущий максимум был зафиксирован в декабре прошлого года, когда скончалось более 17 тысяч человек. В Москве ситуация с ковидом напротив стала несколько лучше. За месяц зафиксировано на 17 процентов заражений меньше. Данные оперштаба являются неполными. Они учитывают только те смерти, в которых коронавирус стал основной причиной. Демограф Алексей Ракша в интервью признанному властями иностранным агентом изданию Инсайдер уверяет, что на самом деле данные о смертности занижены в три раза и в день от ковида умирает около 2 с половиной тысяч человек.

Почти месяц ежесуточно от коронавируса умирает более 700 человек. Только за минувший день скончались почти 800 россиян.

Главный врач инфекционной больницы в Коммунарке Денис Проценко не согласен с предположениями о том, что коронавирусом можно заразиться от вакцины. Он сказал телеканалу РБК, что подобные высказывания противоречат логике. Проценко также выразил надежду, что вакцинацию от коронавируса скоро внесут в национальный календарь прививок.

Во Всемирной организации здравоохранения предупреждают, что распространение коронавируса в мире ускорилось. По словам директора программы по чрезвычайным ситуациям Майкла Райана, основной причиной стала так называемая индийская мутация. Райан предупредил, что второй год пандемии коронавируса может стать тяжелее первого.