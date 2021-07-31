Федеральные ведомства, в том числе силовые структуры, приступают к работе по унификации истории

Это предусматривает указ президента, который подписал накануне В. Путин.

Анализ деятельности иностранных структур, которые наносят вред национальным интересам России в исторической сфере, принятие оперативных мер по противодействию этой деятельности и подготовка предложений по обеспечению контрпропагандистских мероприятий, — это только часть основных задач государственного органа, который распорядился создать президент Владимир Путин. Возглавит комиссию по историческому просвещению его помощник Владимир Мединский. Под началом бывшего министра культуры будут работать представители различных государственных органов, в том числе МИДа, ФСБ и Следственного комитета, члены РАН и специалисты из сфер культуры, науки и образования и СМИ.

Как сказано в указе президента, комиссия образована «в целях обеспечения планомерного и наступательного подхода к вопросу отстаивания национальных интересов» России, связанных с сохранением исторической памяти. О необходимости противодействия иностранному влиянию в этом вопросе Владимир Путин говорил неоднократно. Было это, например, в 2019-ом году: «Попытки искажения исторической правды не прекращаются. К ним подключились не только наследники пособников нацистов, теперь дело дошло до некоторых вполне респектабельных международных институтов и европейских структур…Наш ответ на ложь — это правда».

Когда произойдёт первое заседание комиссии – пока не известно. Владимир Мединский должен будет позже представить администрации президента список кандидатов на вхождение в её состав.

Вопрос о создании подобного органа назрел давно, считает доктор исторических наук, глава научного совета Российского военно-исторического общества Анатолий Кошкин. Анатолий Кошкин добавил, что необходимо, прежде всего, следить за тем, как развиваются исторические исследования ВОВ. К слову, председателем РВИО, куда входит специалист, является сам Владимир Мединский.

В свою очередь, член совета Вольного исторического общества, доктор наук и ведущий сотрудник Института российской истории Константин Морозов считает, что обществу требуются свободные дискуссии. Политики, добавил Морозов, зачастую используют истории в собственных интересах.