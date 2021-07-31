Российский футбольный союз переносит домашние матчи национальной и молодежной сборных страны в Москву

До этого они были запланированы в Волгограде и в Саранске. Как пояснили в организации, решение принято из-за сложной эпидемиологической ситуации. В начале сентября россияне должны сыграть с командой Мальты в рамках отборочного турнира чемпионата мира. В Саранске должна была пройти встреча молодежных сборных обеих стран. Еще одна игра с командой Хорватии изначально планировалась на московском стадионе «Лужники».