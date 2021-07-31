В Новой Зеландии откажутся от практики принудительной смены половой ориентации с гомосексуальной на гетеросексуальную

Власти этой страны готовят законопроект о запрете так называемой «конверсионной терапии». Сюда входит лечение с применением лоботомии и химической кастрации. В законопроекте предполагается наказание до 5 лет тюрьмы за использование таких методов, передает агентство Reuters. Ранее в Германии запретили проводить подобную терапию среди несовершеннолетних.