Суд в Самаре арестовал на два месяца полицейского, которого подозревают в жестоком убийстве подростка

Преступление произошло в четверг в одном из районов области. По данным следствия, которые приводит агентство Интерфакс, начальник отдела по раскрытию особо тяжких преступлений одного из управлений МВД по Самаре сбил 15-летнюю школьницу на машине, а потом ударил ее ножом. В свою очередь интернет-издание Baza накануне писало, что между погибшей и арестованной были романтические отношения, а убийство сотрудник полиции совершил якобы из-за того, что несовершеннолетняя грозилась рассказать об их связи.