Американские следователи подозревают хакеров, связанных с российскими спецслужбами, во взломе почты прокуроров страны

В министерстве юстиции США говорят, что группировка взломала три десятка офисов окружных прокуроров в разных штатах с мая по декабрь прошлого года. Ранее агентство Bloomberg сообщало, что от этого пострадали порядка 200 организаций в разных странах. Взломаны были системы министерства финансов США и министерства энергетики. В Белом доме говорили, что по их данным сами хакеры связаны с российской службой внешней разведки. В Москве эту информацию отвергали.