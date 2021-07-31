Турецкие власти объявили курортную провинцию Анталья зоной бедствия

Этот регион, а также еще ряд провинций, пострадали от сильных природных пожаров. Сообщалось, что несколько человек стали жертвами стихийного бедствия. Накануне консульство России в Антальи предупредило соотечественников о том, чтобы они приготовились к возможной эвакуации. Сами отдыхающие ранее публиковали видео задымленных улиц и пляжей. О том, что кто-либо из отдыхающих в Антальи россиян вызвал желание эвакуироваться не сообщалось.

