Несколько десятков человек задержаны после массовой драки со стрельбой в столичном торговом центре

Причины конфликта неизвестны.

Потасовка произошла в ТЦ «Тройка» на северо-востоке Москвы. На видео, которое опубликовал телеканал «Москва 24», заметно, что люди бегают по торговому центру ни посетителей, и бьют друг друга. Каких-либо других посетителей или работников магазинов на записях нет. Телеканал «Рен ТВ» уточняет, что одна из сторон конфликта использовала травматический пистолет. Информации о пострадавших пока не поступало. Ранее источник ТАСС сообщил, что в драке участвовало двадцать иностранных граждан, а всего задержано около пятидесяти человек.

Драка произошла вчера, обращения в полицию о конфликте в ТЦ на Верхней Красносельской улице поступило в половине шестого вечера.

Агентство отмечает, что в МВД по факту произошедшего возбудили уголовное дело по статье о хулиганстве с применением оружия. По предварительным данным, драка началась после того, как один из участников конфликта оскорбил другого, а за того вступились его знакомые и напали толпой.

С момента последней массовой драки мигрантов в Москве не прошло и трёх недель. 13-ого июля более ста человек были задержаны после столкновения на улице у метро «Кузьминки».