Новый способ вымогательства появился в России в связи с поддельными справками о вакцинации

Гражданам, купившим фальшивый сертификат, звонят преступники и говорят, что продавец документов задержан и находится под следствием. Поскольку уголовную ответственность несет не только изготовитель фальшивок, но тот, кто покупает справки, возникает повод для шантажа. Жертвы опасаются проблем на работе и потенциального, но вполне реального срока. Покупатель может получить до года. За вознаграждение ему обещают удалить из электронной почты его переписку с врачом. Издание Коммерсант пишет со ссылкой на экспертов Инфосекьюрити и Софтлайн что сейчас количество подобных случаев резко возросло. При этом, информацию о приобретателях преступникам передают сами продавцы, чтобы заработать на страхе перед вакцинацией дважды.

Подобная схема была опробована год назад с пропусками, разрешающими выход на улицу во время карантина.