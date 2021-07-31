Падение давления на российском модуле МКС не связано с проблемами вокруг аппарата «Наука», говорят в Роскосмосе

Снижение происходило последние две недели, подчеркнули в госкорпорации. Модуль «Звезда» остается проблемным почти два года, с тех пор, как там обнаружили утечку воздуха. Как отметили в Роскосмосе, в ближайшие сутки там планируют поднять давление до плановых значений. Другой модуль «Наука» пристыковался к станции в минувший четверг. После этого у него внештатно запустились двигатели. Это развернуло станцию на 45 градусов. Чтобы выровнять положение объекта потребовалось запустить двигатели на модуле «Звезда» и грузовом корабле «Прогресс».