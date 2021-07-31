Коронавирус может мутировать до варианта, который приведет к повышенной смертности, говорят специалисты из Британии

Коронавирус в будущем может мутировать до варианта, который приведет к повышенной смертности, говорят специалисты из Великобритании. Авторы доклада группы советников по чрезвычайным ситуациям предупреждают, что такое развитие событий возможно из-за большого уровня распространения инфекции. В документе, который опубликован на сайте правительства Соединенного Королевства говорится, что избежать этого сценария можно лишь с помощью введения дополнительных доз вакцин и снижения риска передачи самого вируса.

