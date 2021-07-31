В Токио, где проходит Олимпиада, зафиксирован новый максимум суточных заражений коронавирусом

Их уже более 4 000, передает агентство ТАСС. До этого максимальное с начала пандемии число заразившихся за сутки в японской столице было зафиксировано в четверг – более 3800. Власти страны объясняют это распространением так называемой индийской мутации вируса. В то же время в кабинете министров не признают связи между Олимпиадой и ростом числа заболевших. В самом Токио до конца августа продлено действие режима ЧС.