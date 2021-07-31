Z Архив новостей новости
5 4 6 646
11:07, 31 июля 2021

Распространение коронавируса в мире ускорилось, говорят во Всемирной организации здравоохранения

По словам директора программы по чрезвычайным ситуациям Майкла Райана, основной причиной стала так называемая индийская мутация. Райан предупредил, что второй год пандемии коронавируса может стать тяжелее первого.


Загрузка комментариев...

Самое обсуждаемое

Блоги

Юрий Каннер президент Российского еврейского конгресса

Грех сравнения с евреем Отождествлять себя с евреями, которых Франция, пометив желтыми звездами, посылала на смерть, — вопиющая бесчувственность и невежество. Появление и укоренение мема там, где это не просто неуместно – кощунственно…

5 260 6 13523 28.07
Блоги

Сергей Марков политолог

Российское общество хочет побед Наши союзники — весь спортивный мир, который прекрасно понимает, что травля российского спорта идет не от мельдония, а от политики…

5 87 6 11527 30.07
Блоги

+ Обращение Владимира Зеленского по случаю Дня Крещения Киевской Руси – Украины Обращение Владимира Зеленского по случаю Дня Крещения Киевской Руси – Украины Киевская Русь – это мать нашей истории. 24 области Украины и полуостров Крым – ее родные дети. И они по праву – ее наследники. А двоюродным племянникам и очень дальним родственникам не нужно посягать на ее наследство…

5 365 6 53172 28.07
8читать ;смотреть
Блоги

+ Жительница Петербурга потребовала увести детей с особенностями развития с детской площадки 02:42 Жительница Петербурга потребовала увести детей с особенностями развития с детской площадки Женщина начала выяснять у сопровождающих, как они оказались у ее дома, заявила, что дети с аутизмом пугают ее ребенка и попыталась их прогнать…

5 422 6 64484 27.07
8читать ;смотреть
Блоги

+ Депутат госсовета Татарстана назвал антипрививочников «безмозглыми баранами» 00:59 Депутат госсовета Татарстана назвал антипрививочников «безмозглыми баранами» «Необходимо вакцинировать более 60% особей, дабы достичь коллективного иммунитета. И если не получается объяснить какому-либо безмозглому барану или, простите, корове, то ради выживания всего стада их следует заставить»...

5 125 6 20054 27.07
8читать ;смотреть
Блоги

Алексей Навальный политик

Стекло мы рано или поздно расплавим ладонями Уже шесть месяцев вижу тебя только через них. В суде через стекло. На свидании через стекло. Иногда тебя по телевизору покажут мельком — тоже стекло…

5 201 6 79284 24.07
Блоги

Саня Давыдов плавательный блогер, основатель школы плавания Swim Shot

Станислав Красильников/ТАСС Спортсмен тебе ничего не должен! Не можешь смотреть на проигрыши? Так иди к черту из спорта вообще! Нам не нужны болельщики, поддерживающие только победы!..

5 46 6 8466 26.07
Блоги

Леонид Млечин историк, писатель

+ Евреи в России. Почему Ленин решил бороться с антисемитизмом? И отчего не вышло? Евреи в России. Почему Ленин решил бороться с антисемитизмом? И отчего не вышло? Национальный вопрос нас не отпускает. Почему в июльский день 1918 года в разгар Гражданской войны, исход которой еще не был известен, глава Советского правительства Владимир Ленин подписал декрет о борьбе с антисемитизмом?..

5 111 6 22899 25.07
8читать ;смотреть
Блоги

Григорий Явлинский политик, основатель партии «Яблоко»

Бороться за каждого Вопрос освобождения всех политзаключенных — определяющий для будущего страны. Это вопрос о том, будем ли мы жить в собственной стране без страха или в лагере за колючей проволокой…

5 59 6 12893 28.07
Блоги

Виктор Шендерович писатель

Стабильность — признак класса Болеть за наших спортсменов на этой Олимпиаде можно только с выключенным звуком…

5 341 6 75462 28.07
Блоги

Алексей Наседкин врач, блогер

Назад в СССР: вялотекущая шизофрения И вот сегодня, шаг за шагом, происходит реставрация советской модели карательной психиатрии и модификация её применительно к новым реалиям. Ведь для зачистки общественно-политического поля все средства хороши…

5 59 6 13525 26.07
Блоги

Сергей Собянин мэр Москвы

Возвращение к нормальной жизни. Отмена использования перчаток В этих условиях мы можем продолжить постепенное смягчение действующих ограничений…

5 50 6 12583 30.07
Новости

Член экипажа МКС сообщил о вылетевшем болте из модуля «Наука» Болт длиной два сантиметра заметили, когда открыли люк модуля, сказал подмосковному центру управления полетами космонавт Олег Новицкий

5 33 6 8524
Блоги

Михаил Таратута журналист

Америка: что день грядущий ей готовит? В целом, ситуация для демократов пока что так себе. Но, кто знает, может администрация каким-то чудом сумеет поправить дела в экономике, решить проблемы на границе и победить пандемию до выборов…

5 40 6 10759 27.07
Интервью Разворот (утренний)

Алексей Венедиктов гость: Алексей Венедиктов главный редактор «Эха Москвы»

Тестирование электронного голосования Москва единственный город в мире, который спрашивает у москвичей: «Считаете ли вы обязательной вакцинацию для определенных профессиональных групп?». Вообще никто никогда не спрашивает: ни Байден, ни Netflix, а Москва спрашивает…

5 20 6 5491 29.07
#слушать 19:50 8читать ;смотреть $скачать HD / SD
Блоги

Матвей Ганапольский обозреватель

Детская площадка раздора Логика Липской, как и логика тысяч таких как она, проста — я не против всех этих людей с любыми особенностями, пусть себе живут и процветают, но… вдали от меня…

5 106 6 29523 27.07

Популярное за неделю

Новости

В России выросло число людей, считающих, что страна движется по неверному пути Исследователи зафиксировали и снижение доверия Владимиру Путину как политику…

5 16 6 15102
Код доступа

Юлия Латынина ведущий: Юлия Латынина обозреватель «Эха Москвы»

Террор бьет, прежде всего, по своим. Вот точно так же, как в 37-м году Сталин сажал, прежде всего, свою собственную партию, — вот то же самое происходит и в России, только с коммерческим уклоном…

5 29 6 85312 24.07
#слушать 49:26 8читать ;смотреть $скачать HD / SD
Голосование

3496972
«Первая мировая война»:
Выбираем процесс для программы «Не так!»

5 3 6 4648 25.07
Блоги

Александр Гольдфарб глава фонда Литвиненко в Лондоне

Вирусный прорыв, или Почему болеют вакцинированные В тех местах, где вакцинировано большинство, эпидемия захлёбывается; там, где меньшинство, — она нарастает…

5 215 6 520156 27.07
Блоги

Вадим Радионов журналист латвийской радиостанции BALTKOM

+ Геннадий Гудков разгадал новую доктрину Путина Геннадий Гудков разгадал новую доктрину Путина «Путин определил, что есть территориальные претензии, и что они могут быть решены каким угодно способом и методом»...

5 37 6 104034 25.07
8читать ;смотреть
Персона

Юлия Латынина Юлия Латынина обозреватель «Эха Москвы»

6 9203184
Персона

Дмитрий Быков Дмитрий Быков писатель

6 4981025

Сегодня в эфире