США существенно сокращают штат в своих представительствах в России и фактически прекращают выдачу виз

Это происходит из-за решения российских властей запретить нанимать иностранцев дипмиссиям стран, признанных недружественными.

Соединенные Штаты вынуждены уволить в общей сложности около 200 служащих посольств в Москве, Владивостоке и Екатеринбурге, рассказал госсекретарь Энтони Блинкен. В столице численность консульского отдела сократится на три четверти. Глава Госдепа поблагодарил сотрудников за работу и отметил, что введенный российскими властями запрет серьезно повлияет на деятельность американской миссии в стране и на взаимодействие с Москвой. Блинкен сожалеет о действиях правительства России, но, по его словам, Вашингтон нацелен на развитие предсказуемых и стабильных отношений между странами. Из-за необходимости урезать штат американская дипмиссия сокращает объем консульских услуг. Так с сегодняшнего дня в посольствах больше не принимают консульские сборы за неиммиграционные визы для россиян, хотя и до этого на протяжении последних лет записаться на собеседование для получения визы в Москве было практически невозможно. Это стало следствием предыдущего вынужденного сокращения штата по требованию властей. Теперь же президент Владимир Путин подписал указ, запрещающий нанимать россиян дипмиссиям стран из списка «недружественных».

В российском МИДе считают, что Вашингтон сам уничтожает свою консульскую службу, так как никто не мешает им привлечь сотрудников из США. Ограничение на выдачу виз в министерстве назвали проявлением архаичности и неэффективности.