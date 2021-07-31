Помощник президента Владимир Мединский назначен руководителем новой комиссии по историческому просвещению. Среди прочего новый орган, как следует из указа Владимира Путина, должен бороться с фальсификацией истории, проводить анализ «деятельности иностранных структур», наносящих ущерб интересам России, и готовить «контрпропагандистские мероприятия».

На заседании оргкомитета «Победа» Владимир Путин указал на недопустимость фальсификации истории. Особое внимание президент поручил уделить работе по сохранению памяти о Великой Отечественной войне и о ее героях.