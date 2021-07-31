В разных городах полиция задерживает сторонников партии «Другая Россия Эдуарда Лимонова»

Это связано с всероссийской акцией, которую на сегодня анонсировали нацболы.

Сотрудники силовых органов приходят к нацболам уже второй день подряд. Одно из последних задержаний прошло в Москве. Как сообщает телеграмм-канал «Другой России», в три часа ночи на выходе из дома полицейские забрали активиста Тимофея Филина. Адвоката так и не пустили к нему в ОВД. До этого главу столичного отделения партии Ольгу Шалину на 15 суток арестовали по статье о неповиновении сотрудникам МВД.

Помимо этого, накануне, полицейские также приходили к сторонникам и членам «Другой России» в Архангельске, Вологде, Перми и Ярославле.

Ранее нацболы объявили о том, что на сегодня у них запланирована всероссийская акция за свободу избраний. 31-ое число выбрали, вспоминая о митингах в рамках «Стратегии 31» Эдуарда Лимонова. В каком формате будут проводить акцию в партии уточнить отказались. Тем временем в Нижнем Новгороде сторонники «Другой России» вывесили на пешеходном мосту над дорогой баннер «выборы без оппозиции – преступление».

Ранее этим летом «Другая Россия Эдуарда Лимонова» пыталась пройти официальную регистрацию в Министерстве юстиции. Ведомство нацболам отказало. Там сказали, что устав партии написан с ошибками в оформлении, а несколько делегатов учредительного съезда не указали в документах ИНН.