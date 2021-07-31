МОК признал, что не может запретить использование российской государственной символики на Олимпиаде в Токио

Международный олимпийский комитет признал, что не может запретить использование российской государственной символики на Олимпиаде в Токио. Как пояснил представитель организации, они регулярно напоминают болельщикам и журналистам о действующих правилах, однако запрещать футболки с российской символикой – не их работа. Спортсмены из России по решению специализированного суда выступают в качестве представителей Олимпийского комитета России. Из-за допингового скандала их решили права соревноваться под национальным флагом. При награждении не включают российский гимн. Несмотря на это, комментаторы называют команду «Сборной России» вопреки требованиям.