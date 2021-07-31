Технологию оплаты проезда с помощью распознавания лиц начали тестировать в московском метро

Первые турникеты появились на Филевской линии, объявили в столичной мэрии. Там говорят, что охвачены все станции этой ветки. Пока в испытаниях будут задействованы около тысячи человек. Участники эксперимента могут подать заявку на сайте подземки. Проезд будет оплачиваться по действующему тарифу с банковской карты участника.

