Покупатели поддельных сертификатов о вакцинации стали новой мишенью для мошенников

Как пишет газета «Коммерсантъ», гражданам стали поступать сообщения о том, что врач, который выдал документ, арестован. Злоумышленники предлагают потенциальным жертвам заплатить крупную сумму, чтобы якобы удалить их персональные данные из почты медика, поскольку за покупку и хранение поддельного сертификата предусмотрено до года лишения свободы. Каким образом данные купивших поддельный сертификат оказались в руках мошенников пока не уточняется.