Американские власти возобновляют ускоренную высылку мигрантов на родину

Решение принято в связи с ростом числа нелегалов, которые проникают на территорию страны, и увеличением количества случаев заражения коронавирусом среди мигрантов. Как пишет газета The Washington Post, накануне власти выполнили два депортационных рейса, в Гватемалу и Гондурас. Были выдворены более 70 человек, хотя изначально планировали депортировать почти 150. Однако из пришлось оставить в стране из-за положительного теста на коронавирус или контактов с зараженными.