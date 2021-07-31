Около полусотни подозреваемых задержаны после массовой драки со стрельбой в торговом центре Москвы

Как рассказали агентству ТАСС источники в полиции, конфликт начался после того, как один из участников оскорбил другого, и за него вступились знакомые. Очевидцы говорят, что один из дерущихся применил оружие, но какое именно пока неизвестно. Ранее сообщалось, что всего в потасовке участвовали 20 человек. Возбуждено уголовное дело о хулиганстве.