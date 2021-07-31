В США обязательную вакцинацию сотрудников ввели два крупнейших работодателя

Это торговая сеть Walmart и кинокомпания Disney. Ранее, власти страны обязали сделать прививки федеральных госслужащих и военных.

Кинокомпания Disney потребовала от своих сотрудников сделать вакцину от коронавируса в ближайшие 60 дней. Вновь нанимаемые сотрудники не смогут приступить к исполнению обязанностей, пока не сделают прививку. Крупнейший американский ритейлер компания Walmart потребовала вакцину от коронавируса для всех корпоративных сотрудников к 4 октября. На сотрудников супермаркетов мандат пока не распространяется, но скоро будет введен. Гугл, Фейсбук, Твиттер, Убер и Лифт потребовали вакцины от возвращающихся в офис с удаленной работы сотрудников. Об обязательной вакцинации для актеров и членов сьемончых групп ранее объявил Нетфликс, банк Морган Стенли запретил невакцинированным сотрудникам и клиентам входить в здание головного офиса в Нью-Йорке, обязательную вакцинацию от всех сотрудников потребовали газета Вашингтон Пост и сеть люксовых универмагов Сакс Пятая Авеню.

Между тем, в США сейчас постепенно возвращаются требования о ношении масок в общественных местах, в том числе для вакцинированных. Это произошло после того, как свое заключение сделали специалисты, которые предупредили, что даже привившиеся от коронавируса могут переносить инфекцию.