Давление в модуле Звезда Международной космической станции упало до критической отметки

Это не единственная проблема, возникшая после пристыковки к станции модуля Наука.

Давление в переходном отсеке модуля опустилось до 154 миллиметров ртутного столба. Об этом один из членов экипажа заявил в ходе переговоров с центром управления полетами, трансляцию которых ведет НАСА. Проблема усугубилась с весны этого года, но тогда показатели было в три раза выше. Космонавты залили герметиком несколько трещин и устранили утечку, но после пристыковки нового научного модуля Наука она возникла снова. Не обошлось и без других неожиданностей. Уже после присоединения к МКС двигатели Науки вдруг начали работать из-за сбоя компьютерной программы. Для компенсации пришлось запустить и двигатели Звезды. Кроме того, при попытке перейти в новый сегмент станции навстречу космонавтам вылетел двухсантиметровый болт.

Для выяснения причин случившегося Россия и США создали совместную рабочую группу.