Полиция задерживает участников партии «Другая Россия Эдуарда Лимонова»

Участники этой организации планируют провести сегодня в российских городах акции под общим названием «За честные выборы». Как сообщают представители правозащитного проекта «ОВД-Инфо», в отношении задержанных составляют протоколы по статье «Неповиновение полиции». Им грозит до 15 суток ареста. Точное число задержанных пока неизвестно. В ходе сегодняшних акций члены партии собираются также требовать от министерства юстиции зарегистрировать их политическую силу. Ранее ведомство неоднократно в этом отказывало.