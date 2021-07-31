Власти России создают историческую комиссию – она будет бороться с фальсификацией истории

В нее в том числе войдут представители силовых структур.

Отстаивание национальных интересов, связанных с защитой исторической правды и сохранением исторической памяти и предупреждение попыток фальсификации исторических фактов – такова задача межведомственной комиссии, указ о создании которой подписал президент Владимир Путин. Возглавит орган бывший глава Министерства культуры, а ныне помощник главы государства Владимир Мединский. В длинном списке министерств и ведомств, представители которых войдут в комиссию, есть Совбез, Генпрокуратура, Следственный комитет, Служба внешней разведки, МВД и ФСБ. Они, среди прочего, будут следить за тем, как исторические факты преподносят иностранные структуры и лица, и не наносят ли они ущерб национальным интересам России. Кроме того, комиссия будет заниматься «контрпропагандистскими мероприятиями» и выработкой единого подхода к просвещению в этой сфере.

Отметим, что власти регулярно обвиняют Запад в попытках переписать историю. За последнее время российское законодательство пополнилось новыми законами в этой сфере (их критикуют эксперты), а в Следственном комитете появился специальный отдел для борьбы с фальсификацией истории.

Глава новой комиссии Мединский несколько лет назад оказался в центре скандала из-за своей диссертации о «проблемах объективности в освещении российской истории». Сообщество Диссренет и присоединившиеся к нему академики требовали лишить Мединского степени доктора наук.