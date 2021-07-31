Российские пограничники задержали трех кубинцев, которые пытались вплавь добраться до Эстонии

Они собирались переплыть Нарву на надувных матрасах, рассказали агентству РИА Новости в Управлении ФСБ по Петербургу Ленинградской области. Сами задержанные говорят, что планировали добраться до Испании, где у одного из них живет дочь. Сейчас их поместили в центр временного содержания по Петербургу. Позже планируют выдворить из России.