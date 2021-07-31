Научно-технический совет Роскосмоса планирует обсудить сегодня будущее российского сегмента МКС

Ранее в госкорпорации давали понять, что не собираются участвовать в проекте после 2025 года. Между тем на самой станции в российском модуле «Звезда» серьезно снизилось давление, оно почти в 3 раза ниже, чем весной, когда на этой части станции космонавты искали трещину, через которую происходила утечка воздуха.