Американскую интернет-корпорацию Amazon оштрафовали на рекордную сумму за нарушение правил защиты данных. Власти Люксембурга потребовали от компании выплатить почти 900 миллионов долларов. Как передает агентство Reuters, представители Amazon настаивают на том, что никаких утечек сведений о пользователях у них не было. Персональную информацию третьей стороне они не передавали. Как обращает внимание агентство Bloomberg, на фоне этих сообщений накануне стоимость акций Amazon на бирже упала более чем на 7,5%, а основатель корпорации Джефф Безос даже потерял статус богатейшего человека в мире. Из-за падения акций его состояние сократилось почти на 14 миллиардов долларов.