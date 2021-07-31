Автовладельцам с весны 2022 года, возможно, не придется предъявлять в ГИБДД справки для получения и продления прав

Автовладельцам с весны следующего года, возможно, не придется предъявлять в ГИБДД справки для получения и продления водительских прав. Это будет электронный документ, который Минздрав сам доставит в МВД, пишет газета «КоммерсантЪ». В новом законопроекте говорится, что государственные и частные клиники при этом будут обязаны оперативно информировать о найденных у водителей заболеваниях, при которых нельзя управлять транспортным средством. Госавтоинспекция приостановит действие водительских прав на время «внеочередной проверки» здоровья водителя, если диагноз подтвердится, его лишат удостоверения.