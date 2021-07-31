Полиция возбудила уголовное дело после массовой драки со стрельбой в торговом центре Москвы, передает агентство ТАСС. Инцидент произошел накануне в здании на Верхней Красносельской улице. По словам очевидцев, в стычке участвовали два десятка человек, при этом один из них применил оружие. Какое именно сейчас выясняют сотрудники силовых структур. В полиции говорят, что задержаны несколько подозреваемых. О пострадавших, а также о причинах самого конфликта не сообщается.

