Власти США увольняют почти 200 сотрудников своих консульств в России

Это связано с новым российским законом, согласно которому Вашингтон должен сократить количество работников дипмиссии, пояснили в Госдепартаменте. Американской администрации, в частности, запрещается нанимать туда российских граждан. Как написал в своем твиттере госсекретарь США Энтони Блинкен, сокращение персонала серьезно повлияет на работу дипмиссии в Москве и, в частности, на безопасность сотрудников и взаимодействие с российскими властями. Ранее посол Джон Салливан предупредил, что с 1 августа США перестанут предоставлять консульские услуги в России.