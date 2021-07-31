В Кремле сегодня возобновляют развод пеших и конных караулов

Мероприятие традиционно пройдет на Соборной площади, сообщили агентству ТАСС в Федеральной службе охраны. В этом году сезон развода конных и пеших караулов открылся в конце мая, но с 10 июля его не проводили из-за роста числа заболевших коронавирусом.

Торжественная церемония развода конных и пеших караулов Президентского полка службы коменданта Московского Кремля – это военно-музыкальное шоу. Церемония пользуется популярностью в теплое время года у москвичей и туристов.

Каждую субботу для посетителей Соборной площади конные и пешие отряды караулов выполняют сложные строевые элементы, демонстрируют навыки владения оружием и динамично перестраиваются под аккомпанемент Президентского оркестра.

В прошлом году ФСО не проводило церемонию развода пеших и конных караулов в Кремле на фоне пандемии коронавируса.