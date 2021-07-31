Сотрудники дипмиссии будут заниматься лишь въездными документами для дипломатов и рассматривать ограниченное число иммиграционных заявлений. Как поясняли в Вашингтоне, это произошло потому, что огни были вынуждены сократить количество сотрудников по новому российском у закону о недружественных государствах.

Ранее американский посол Джон Салливан сказал телеканалу «Дождь», что такое решение влечёт негативные последствия для обеих сторон. Салливан добавил, что задачу по выдаче виз россиянам постараются взять на себя посольства США в соседних странах.



В МИДе России считают, что американская администрация сама ликвидирует свою консульскую службу в России.

