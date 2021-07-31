Помощник президента Владимир Мединский назначен руководителем новой комиссии по историческому просвещению

Среди прочего новый орган, как следует из указа Владимира Путина, должен бороться с фальсификацией истории, проводить анализ «деятельности иностранных структур», наносящих ущерб интересам России, и готовить «контрпропагандистские мероприятия». Между тем ранее к диссертации по истории самого Мединского возникали претензии у исторического сообщества. Специалисты настаивали, что она лишена научной ценности. Мединский в свою очередь претензии отвергал. В результате Высшая аттестационная комиссия отказалась лишать Мединского степени доктора наук.