Три года исполняется со дня убийства в ЦАР журналистов Орхана Джемаля, Кирилла Радченко и Александра Расторгуева

Российское следствие так и не назвало виновных, результаты расследования не опубликованы, отмечает специальный корреспондент «Новой газеты» и вдова Джемаля Ирина Гордиенко. Она рассказала в эфире «Эха», что расследовательский центр «Досье» нашел достаточное количество информации, однако Россия не хочет ею воспользоваться: «Кто убил российских журналистов в ЦАР, провел расследование именно центр «Досье», раздобыв все необходимые биллинги и документы, которые показывают, как за ними следили с тех пор, как они приземлились в ЦАР. Следили местные жандармы, которые были на постоянной связи с ЧВК Вагнера, в том числе с советником президента Валерием Захаровым. Все эти документы есть, и ещё больше есть. Все эти документы наше российское следствие может взять и хотя бы перепроверить, или допросить этих людей. Но, к сожалению, Следственный комитет это не хочет делать. А говорит, что недостаточно информации».

Накануне представители Центра «Досье» рассказали, что их сайт заблокирован в России по требованию Таганского суда Москвы. В то же время они никаких уведомлений не получали.