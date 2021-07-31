Давление серьезно упало в российском модуле «Звезда» на МКС

Оно оказалось почти в три раза ниже по сравнению с показателями весны, когда на этом участке станции российские космонавты активно искали источник утечки воздуха, передает агентство «Интерфакс». В марте экипаж завершил ремонтно-восстановительные работы в модуле. Тогда они заделали герметиком две трещины. Однако даже после этого давление все равно падало. Тем временем накануне россияне открыли люк в модуль «Наука», который пристыковался к МКС в четверг. Это произошло после инцидента с внезапным срабатыванием двигателей аппарата. Как передает агентство РИА Новости, космонавт Олег Новицкий отметил, что при открытии люка из модуля вылетел болт.