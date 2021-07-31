Тушинский суд Москвы заочно приговорил бывшего главу Инвестторгбанка Владимира Гудкова к семи годам колонии

Судья Ольга Федина признала виновным в хищении 7 млрд. рублей, пишет газета «КоммерсантЪ». Сам предприниматель был задержан в Монако три года назад. Однако России, несмотря на запрос Генпрокуратуры, его не выдали. Причем точку в этом вопросе поставил князь Монако Альбер II, пишет газета. Этот правитель известен тесными отношениями с российским руководством.