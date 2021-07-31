В Ливане с завтрашнего дня на пляжи и в рестораны будут пускать только вакцинированных от коронавируса

А также тех, кто переболел и имеют справки о наличии антител. Также в туристической отрасли будут пускать на работу только тех сотрудников, кто уже сделал прививки. В последние дни суточный прирост заразившихся коронавирусом в этой стране вырос почти в полтора раза, передает агентство ТАСС. Хотя бы одну доху вакцины от коронавируса, по данным минздрава Ливана, получила почти четверть населения.