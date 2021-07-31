Посольство США в Москве с сегодняшнего дня не принимает платежи за подавляющее большинство виз

С середины мая дипмиссия прекратила оказание услуг, которые связаны с оформлением въездных документов. Там будут работать лишь с дипломатическими визами, и в ограниченном количестве рассматривать иммиграционные заявления. Как пояснили в посольстве, это связано с тем, что они вынуждены были существенно сократить персонал по новому закону о недружественных странах. Ранее в этом списке оказались США и Чехия. В российском МИДе говорят, что Соединенные штаты сами уничтожают свою консульскую службу в России.