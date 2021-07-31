В России появился новый орган по борьбе с фальсификацией истории

Владимир Путин подписал накануне указ о создании межведомственной комиссии по историческому просвещению. Среди прочего она должна будет организовывать «контрпропагандсистские мероприятия», говорится в документе. Возглавил комиссию помощник президента Владими Мединский. Ранее к его диссертации возникли претензии у представителей научного сообщества. Ряд историков говорили, что она не имеет научной ценности. Однако аттестационная комиссия отказалась лишать Мединского ученой степени доктора наук.