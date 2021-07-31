Акции против ограничительных мер, принятых в связи с пандемией коронавируса, пройдут сегодня в Париже и Берлине

Французский сенат одобрил паспорта вакцинации, в которых ставят отметки о сделанных прививках. В ответ негативно настроенные противники прививок резко раскритиковали власти. В частности, активисты отмечают, что народ должен сам вырабатывать антитела против агрессии, которой он подвергается со стороны правительства, ассамблеи и сената. Недовольство вызвали и ограничения, которые затронули посещение кафе и ресторанов. Манифестанты настаивают на том, что посещать следует только те места, куда пускают без обязательной вакцинации. С аналогичными требованиями выступят и организаторы акций протеста в Берлине. Они призывают власти восстановить права и свободы, ограниченные многочисленными запретами, которые направлены на сдерживание пандемии.

Меры, принимаемые во Франции и Германии, направлены на смягчение последствий от четвертой волны ковида.