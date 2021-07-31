Движение «Другая Россия Эдуарда Лимонова» планирует провести сегодня всероссийскую акцию «За честные выборы»

Накануне проведения акции была арестована лидер московской организации Ольга Шалина.

Ольгу Шалину в середине недели арестовали за неповиновение сотрудникам полиции на 15 суток. Это уже второй её арест за лето. Из протокола об административном правонарушении следует, что Шалина, «являясь лицом, подходящим под ориентировку», отказалась предъявить паспорт полицейским. За день до ее задержания, во вторник нацболы (организация запрещена в РФ) объявили о готовящейся акции в 30 российских городах. Пресс-секретарь партии «Другая Россия Э. Лимонова», членами которой в большинстве своем являются бывшие нацболы, уточнила, что активисты подавали заявки на митинги во многих городах, в том числе и в Москве, но добиться согласования мероприятия удалось лишь в исключительных случаях, например, в Ижевске. Всего акции в различных форматах запланированы в 30 городах России. Нацболы формат проведения акций отдают на усмотрение региональным ячейкам. Главной целью своей акции нацболы называют допуск к выборам всех политических сил. Ранее участники движения уже проводили свои акции 31 числа каждого месяца — 31 статья Конституции гарантирует свободу собраний.

По сведениям портала ОВД Инфо, этим утром был задержан активист движения «Другая Россия» Тимофей Филин.