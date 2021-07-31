КПРФ обратилась в Верховный суд из-за снятия с выборов в Госдуму Павла Грудинина

КПРФ обратилась в Верховный суд из-за снятия с выборов в Госдуму главы «Совхоза имени Ленина» Павла Грудинина. Ранее он сам сказал в эфире «Эха Москвы», что сомневается в подлинности документов, из-за которых Центризбирком принял решение исключить его из списка: «Дело в том, что так называемые финансовые инструменты или фирмы в Белизе были переданы другому лицу еще в апреле 2017 года. И у ЦИК есть все документы. Если бы этого не было сделано, меня бы просто не допустили до президентской кампании. Поэтому Центральная избирательная комиссия точно знает, что никаких незакрытых счетов, никаких фирм у меня не было еще тогда. Естественно, странно было бы утверждать, что с момента 17-го года я что-то открыл опять по новой. Поэтому, скорее всего, это ошибка». Грудинин подчеркнул, что вся информация по поводу его бывших активов есть у ФНС России.
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