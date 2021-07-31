Эксперты при правительстве Великобритании допустили появление мутации коронавируса с летальностью в 35%. В докладе правительственной группы советников по чрезвычайным ситуациям такой сценарий назван реально возможным. По их мнению, избежать такого развития событий можно введением дополнительных доз вакцины, а также ограничением контактов между людьми. Другим возможным сценарием ученые назвали появление вариантов, которые будут устойчивы к препаратам и вакцинам против коронавируса, передает издание РБК.