Действие санкций против Центральноафриканской Республики завершится сегодня.

Ограничительные меры были введены резолюцией Совета Безопасности ООН. Документ предусматривал продление действия оружейного эмбарго и санкций. Они заключаются в замораживании активов и запрете на поездки людей, которые совершают действия, подрывающие мир и стабильность в Центральноафриканской Республике. Действие ограничительных мер длилось год. Для их снятия правительство ЦАР обязали предоставить экспертам ООН доклад о достигнутом прогрессе и принятых мерах в отношении действующих на территории вооруженных группировок. Кроме того, руководство южноафриканской республики обязалось взять под контроль оборот оружия и боеприпасов. Достигнутые результаты должен оценить генеральный секретарь ООН.

Мандат группы экспертов по санкциям в отношении ЦАР продлен до 31 августа.